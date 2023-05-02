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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تنعى الفنان مصطفى درويش

لميس الحديدي
لميس الحديدي

نعت الإعلامية لميس الحديدي رحيل  الفنان مصطفى درويش المفاجئ، قائلة : "استيقظنا اليوم  على خبر  مؤسف،  وصدمة بالغة وهو رحيل مصطفى درويش  وهو نبا اصابنا جميعاً بالحزن صحيح مافيش حد فينا كبير على  الموت لكن رحيل  شاب  يصيبنا بالصدمة وهو فنان ومحترم وسمعته بين الناس بالخير ".

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تابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON":"رحل فجاة دون اية مقدمات ومنذ أكثر من عام أصيب بكورونا  هل هي السبب ولا نعرف  إلا ماكتبه   أخر تدوينة كتبها    هل بسبب معاناته من الارق  وقد قام بكتابة ذلك في أخر تدوينة  ؟ مصطفى درويش مكانش بيشتكي من حاجة، وأصابنا كلنا بصدمة ووجع، وكان راجل خير ومرح وبشوش.


أكملت لميس الحديدي، أن : " الموسم الماضي  كانت أعماله ملء السمع والابصار وقبله خيانه عهد ومسلسل 100 وش والذي أعاد اكتشافه ، وكان طيب وصادق  ومحترم  وبشوش "

 

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