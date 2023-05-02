عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: الأهلي حصل على موافقة شفهية بحضور 50 ألف مشجع أمام الترجي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحصول على “موافقة شفهية” من جانب الجهات الأمنية، على حضور 50 ألف مشجع، لمواجهة الإياب أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "إدارة النادي الأهلي ولجنة المباريات تحركت مبكرا؛ من أجل الحصول على الموافقة الأمنية، بشأن حضور الجماهير بكثافة كبيرة خلال مواجهة الإياب أمام بطل تونس".

وأضاف: "بات من المقرر أن يحضر مباراة الأهلي والترجي، 50 ألف مشجع، كما حدث في مباراتي الفريق أمام الهلال والرجاء فى البطولة الإفريقية".

الأهلى إدارة النادي الأهلي إدارة النادي 50 ألف مشجع 50 الف ابطال افريقيا الأهلي والترجي الإعلامي محمد فاروق البطولة الافريقية الجهات الامنية الموافقة الأمنية النادي الأهلي النادى النادي الأهلي و بشري برنامج البريمو بطال أفريقيا بشرى سارة ه النادي الأهلي ة الأهلي دوري ابطال إفريق دورى أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا دوري أبطال أفريقي دوري أبطال مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يطارد منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي

محمد فاروق: الأهلي حصل على موافقة شفهية بحضور 50 ألف مشجع أمام الترجي

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بريطانيا تعلن إجلاء 2197 على متن طائراتها من السودان

خبير لوائح: أزمة كهربا حدثت بلا داع وتسببت في احتقان كبير

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ