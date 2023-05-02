معتز التوني: حققنا نجاحا كبيرا في فيلم ابن الحاج أحمد واخترنا وجوها جديدة

أكد المخرج معتز التوني، أن فيلم "أبن الحاج أحمد" هو أول فيلم لشيكو من إخراجه، كما أنه حقق نجاح كبير جدًا، مشددًا على أنه في علاقة عمل مع شيكو منذ 4 سنوات.

وأضاف "التوني"، خلال تصريحاته لكاميرا "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من العرض الأول لفيلم "ابن الحاج أحمد"، أنهما يشاركنا معًا في مسلسل "اللعبة" بأجزائه المختلفة، حيث إنه حقق نجاح كبير جدًا خلال المواسم الماضية، مشددًا على أنه فكر في الدخول والعمل في هذا الفيلم بنفس فريق عمل مسلسل "اللعبة"، موضحًا أنه يفكر في العمل مع أشخاص يرتاح للعمل معهم.

وأوضح المخرج معتز التوني، أنهم في هذا الفيلم كانوا يحتاجون لوجوه جديدة ومختلفة لم يتعامل معها، منوهًا أنه يحب الإخراج والتمثيل شئ مميز، وكل شكل له ظروفه الخاصة.