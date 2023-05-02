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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز التوني: حققنا نجاحا كبيرا في فيلم ابن الحاج أحمد واخترنا وجوها جديدة

ابن الحاج أحمد
ابن الحاج أحمد

أكد المخرج معتز التوني، أن فيلم "أبن الحاج أحمد" هو أول فيلم لشيكو من إخراجه، كما أنه حقق نجاح كبير جدًا، مشددًا على أنه في علاقة عمل مع شيكو منذ 4 سنوات.

 

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وأضاف "التوني"، خلال تصريحاته لكاميرا "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من العرض الأول لفيلم "ابن الحاج أحمد"، أنهما يشاركنا معًا في مسلسل "اللعبة" بأجزائه المختلفة، حيث إنه حقق نجاح كبير جدًا خلال المواسم الماضية، مشددًا على أنه فكر في الدخول والعمل في هذا الفيلم بنفس فريق عمل مسلسل "اللعبة"، موضحًا أنه يفكر في العمل مع أشخاص يرتاح للعمل معهم.

 

وأوضح المخرج معتز التوني، أنهم في هذا الفيلم كانوا يحتاجون لوجوه جديدة ومختلفة لم يتعامل معها، منوهًا أنه يحب الإخراج والتمثيل شئ مميز، وكل شكل له ظروفه الخاصة.

التونى معتز التوني شيكو ابن الحاج أحمد اخبار التوك شو

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