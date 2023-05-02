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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نهاد أبو القمصان: جعفر العمدة مفيش فيه قصة أو قضية.. فيديو

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها تابعت عددا من الأعمال الدرامية في رمضان ومنها "تحت الوصاية" و"الهرشة السبعة"، وهم من الأعمال التي تضمنت أفكارا للمرأة، منوهة بأن شخصية أمينة خليل كانت شخصية المرأة المصرية الغالبة على السيدات في مصر، وهي انعكاس للمجتمع المصري.

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وأشارت "أبو القمصان"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" لم يقم على قصة أو قضية أو نسق درامي، لكنه شخصيات كوميديانات، ومواقف بين الفنانين فقط، كما أن هذا العمل ضم شرا مطلقا بلا أي معنى.

 

ونوهت بأن حلقات هذه المسلسل ضمت عددا كبيرا من السيارات والأنواع المختلفة، مشددة على أن هذا المسلسل خلفه حملة من السوشيال ميديا كبيرة جدًا، حيث أنه من الحلقة الأولى وحتى العشرين لم يكن ظاهرا بشكل كبير، وحصلت الإنفراجة بداية من الحلقة الـ20، وحصد على مشاهدة مرتفعة من الجمهور، وتابعت: "زوجات جعفر العمدة لم يمثلوا أو يجسدوا شخصية المرأة المصرية.. عدم الموافقة على عدم إنجاب أطفال ليس له مبرر درامي"

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