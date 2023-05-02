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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: الزمالك يقيم دعوى قضائية ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة نادي الزمالك أقامت دعوى قضائية ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية؛ بسبب لجوء الأهلي للقضاء العادي.

جاء ذلك، بعدما قرر الأهلي رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد قانونية تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث حُددت جلسة 14 مايو الجاري موعدًا للنظر في دعوى الأهلي.

وحول مشاركة الزمالك في مباراة السوبر ضد الأهلي، أشار حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد، إلى أنه تم إبلاغ لاعبي الزمالك بتأجيل السفر؛ بسبب عدم ورود قرار من لجنة الاستئناف.

وأضاف حتحوت أن جميع أعضاء مجلس الإدارة وافقوا على مسألة عدم السفر حاليًا وعدم خوض مباراة السوبر.

ولفت إلى أنه "حال صدور قرار من لجنة الاستئناف؛ الفريق سيحدد موعدًا آخر للسفر، بعدما كانت طائرته من المقرر أن تسافر في الثانية عشر ظهرًا".

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