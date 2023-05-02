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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شببانة: الكاف مطالب بحسم أزمة جماهير الترجي.. ولا يجب التقليل من بيراميدز

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي عقدت اجتماعًا، الاثنين، من أجل النظر في كافة الشكاوى، ولكنها لن تصدر قرارات في أي قضية مطروحة من الناديين الأهلي والزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك لديه حجز للإمارات، الإثنين، وحجز آخر الثلاثاء، وهناك كلام عن خوض تدريبات صباح اليوم، ولازالت الأمور شائكة".

وواصل: "تصريح خالد القربي لاعب الترجي السابق بشأن الأهلي، هو محاولة لتحفيز الفريق التونسي، وكل طرف من حقه الحديث عن النادي الذي ينتمي إليه".

وأشار إلى أن شبيبة القبائل الجزائري دخل طرفًا في أزمة لقاء الترجي التونسي، الأمر الذي سيجعل الكاف مطالبا بسرعة حسم الأزمة التي حدثت في ملعب رادس.

وتطرق للحديث عن نادي بيراميدز، الذي انفق مبالغ طائلة وصلت لـ2 مليار وربع، دون تحقيق أي بطولة، لكن فكرة صناعة نادٍ ينافس في الدوري تكلف كثيرًا وهو نفس الحال لأندية فاركو وفيوتشر، لكن الفوز من بطولة أو عدمه شئ عادي لأنها كرة القدم، وبيراميدز أصبح منافسا جيدا ويسبب قلقا للفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك.

وأضاف: "بيراميدز خاض نهائي كأس مصر مرتين أمام الأهلي والزمالك، ونافس على الدوري، ولا يجب التقليل من شأن النادي".

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