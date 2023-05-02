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إلهام أبو الفتح
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رياضة

أحمد عبدالمقصود: فيريرا كان ديكتاتورا ولا يمكننا من الحديث مع لاعبي الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، مفاجأة بشأن جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق السابق.

وقال عبد المقصود، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريح فيريرا بأننا بطل الدوري والكأس موسمين على التوالي، وتكراره، كان أمرا سلبيا".

وأضاف: "فيريرا مكانش عايز حد يتكلم مع اللاعيبة، الواحد كان بيسرق كلمة من اللاعيبة" .

وتابع: "أسامة نبيه وافق على عودة فيريرا لقيادة الزمالك من أجل النادي، ومساعدين فيريرا مكانوش أمناء في المهنة".

فيريرا كان ديكتاتور والجهاز المعاون له لم يكن أمينا

ووصف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق السابق، بالديكتاتور.

وأوضح عبد المقصود : "الجهاز البرتغالي المعاون لفيريرا لم يكن أمينا في عمله" 

أضاف: "باتريس كارتيرون كان أفضل بالنسبة للعمل البدني مقارنة بـ جيسوالدو فيريرا" 

واختتم: "فيريرا كان عنصري، وديكتاتور داخل الملعب، مع المعاونين المصريين"

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