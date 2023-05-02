أحمد حسن: خطة بيراميدز كانت حصد لقب في موسمه الثالث

أبدى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق انزعاجه لما يقدمه بيراميدز رغم قوة إمكانياته.

وقال الصقر لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب :"بيراميدز خرج من بطولة الكونفدرالية امام فريق يحتل المركز ال14 في جنوب افريقيا،.

وأردف: بيراميدز إن كان فريق قطاع عام لتمت محاسبته على رحيل احمد توفيق بدون مقابل، ثم ضمه مجددا بعد 5 شهور ب12 مليون جنيها.

وأضاف: أين التخطيط، ماحدث مع احمد توفيق اذا حدث في الاهلي او الزمالك كان لن يمر.

وتابع: كل شيء تم توفيره في بيراميدز، وكانت هناك خطة واضحة منذ وجود حسام البدري وتركي ال الشيخ، ان يتم تكوين فريق بقوام كبير في الموسم الاول ليرتقي الموسم الثاني للمربع الذهبي وحصد لقب في الثالث.