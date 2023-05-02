عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: خطة بيراميدز كانت حصد لقب في موسمه الثالث

صدى البلد

أبدى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق انزعاجه لما يقدمه بيراميدز رغم قوة إمكانياته.

وقال الصقر لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب :"بيراميدز خرج من بطولة الكونفدرالية امام فريق يحتل المركز ال14 في جنوب افريقيا،.

وأردف: بيراميدز إن كان فريق قطاع عام لتمت محاسبته على رحيل احمد توفيق بدون مقابل، ثم ضمه مجددا بعد 5 شهور ب12 مليون جنيها.
وأضاف: أين التخطيط، ماحدث مع احمد توفيق اذا حدث في الاهلي او الزمالك كان لن يمر.
وتابع: كل شيء تم توفيره في بيراميدز، وكانت هناك خطة واضحة منذ وجود حسام البدري وتركي ال الشيخ، ان يتم تكوين فريق بقوام كبير في الموسم الاول ليرتقي الموسم الثاني للمربع الذهبي وحصد لقب في الثالث.

بيراميدز الأهلي أو الزمالك أحمد حسن 12 مليون جنيه آل الشيخ البدري الموسم الاول بطولة الكونفدرالية تركي آل الشيخ حسام البدري خطة واضحة نجم منتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

مستقبل الوظائف 2023 .. الاقتصادي العالمي يكشف الأسرع نموا وتراجعا

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

هتكوا عرضهن.. أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين

لماذا نصلي السنن قبل الصلوات المفروضة؟ اعرف الفائدة

تفاصيل دور محمد ممدوح بـ فيلم «وش في وش»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

أعراض خفية لحدوث الأزمة القلبية لا تتجاهلها

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ