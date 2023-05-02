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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

صدى البلد

تستمر أنشطة مهرجان مالمو الثالث عشر للسينما العربية بكثافة وزخم، وقد شهد اليوم الرابع للمهرجان (الاثنين 1 مايو) فعاليات متنوعة، من عروض جماهيرية لأنشطة مخصصة لمحترفي الصناعة لورش تستهدف المواهبذ السينمائية الشابة.


بدأ اليوم في فندق سكانديك ترانيجلن، عبر عقد جلسات للتشبيك بين أصحاب المشروعات المشاركة وخبراء صناعة السينما وممثلي المؤسسات السينمائية، قبل أن تتختم أيام مالمو لصناعة السينما نسختها التاسعة بحفل إعلان جوائز صندوق مالمو لدعم الأفلام، وعددها ستة جوائز مالية فازت بها مشروعات في ثلاث فئات: تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، تطوير الأفلام القصيرة.


القائمة الكاملة للجوائز:
 

واستمرت ورشتا "اصنع فيلمك خلال 5 أيام" و"مشروع فيلمي"، من تنظيم المهرجان بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية لتدريب 14 موهبة شابة، حيث شهد اليوم بدء تصوير الأفلام القصيرة التي يقوم المتدربون في ورشة "اصنع فيلمك خلال 5 أيام" بصنعها خلال وجودهم في مالمو
أما سينما بانورا فقد شهدت عرض نتائج ورشة أخرى، بعرض خمسة أفلام قصيرة هي نتيجة برنامج "الأصوات المسموعة" التدريبي الذي ينظمه المهرجان على مدار العام بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لتدريب المواهب الشابة في الأردن
ومن مسابقة الأفلام الطويلة أقيم عرضان لكل من الفيلم السعودي "أغنية الغراب" لمحمد السلمان والفيلم العراقي "جنائن معلقة" لأحمد ياسين الدراجي. بالإضافة إلى عرض خاص لبرنامج مكوّن من ثلاثة أفلام سعودية قصيرة
واختتمت أنشطة اليوم كالعادة ببرنامج ليالي عربية، حيث سبقت الموسيقى والمأكولات عرض الفيلم التونسي "معز الطريق الأسود" للمخرج محمد علي النهدي
مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي تحدث عن أنشطة اليوم فقال: بينما نقترب بهدوء من ختام هذه النسخة الثرية من المهرجان، يسعدنا ما نلمسه من فائدة تقع على الجميع، لا سيما العدد الكبير المواهب الشابة من مختلف الجنسيات التي ساهم المهرجان في تكوينها خلال الأشهر الأخيرة
قائمة المشروعات الفائزة بجوائز أيام مالمو لصناعة السينما
جائزة فيلم إي سكونة لفيلم قصير في مرحلة التطوير بقيمة 30 ألف كرون سويدي: مش ماتش؛ المنتج: فادي عطالله، إخراج: فاطمة رشا شحادة
جائزة معهد الفيلم السويدي لفيلم وثائقي طويل في مرحلة التطوير بقيمة 75 ألف كرون سويدي: الأمير؛ المنتج: كاسندرا سميث، إخراج: مهند صلاحات
جائزة راديو وتلفزيون العرب ART لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 9 آلاف دولار أمريكي: أصغر؛ المنتج العربي: حسام علوان، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: هناء صالح الفاسي
جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 15 ألف دولار أمريكي: عزيزي تاركوفسكي؛ المنتج العربي: أسماء شيبوب، المنتج السويدي: مارتا ريجيرا، إخراج: فراس خوري
جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 15 ألف دولار أمريكي: هاملت من عزبة الصفيح؛ المنتج العربي: أحمد عامر، المنتج السويدي: إريك أندرسون، إخراج: أحمد فوزي صالح
جائزة معهد الفيلم السويدي لفيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بقيمة 150 ألف كرون سويدي: حرب الحمام؛ المنتج العربي: بيير صراف، المنتج السويدي: أوليفيه جيربيون، إخراج: دانية بدير

مهرجان مالمو

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قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

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