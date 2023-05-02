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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر مامي لاعبات تألقن في كاس العالم للجمباز القاهرة 2023

صدى البلد

شهدت منافسات بطولة كأس العالم "القاهرة 2023"التي أقيمت  على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مشاركة ثلاث لاعبات أمهات فى رسالة واضحة ان رياضة الجمباز والمنافسة فيها لا تتوقف عند سن معين.

 وشاركت أوكسانا تشوسوفيتينا من أوزبكستان وهي ، أم لطفلين وتبلغ من العمر 48 عامًا وهي لاعبة شاركت فى الأولمبياد 8 مرات  ومازالت تواصل العطاء وتبهر الجميع  باستمرارها وإرادتها كلاعبة تسعي دائمآ للمنافسة والتواجد علي منصات التتويج 

كما شاركت فاسيليكي ميللوسي  تبلغ من العمر 38 عامًا، أم لطفلين من اليونان شاركت فى الأولمبياد مرتين  (ريو ولندن) ونهائي AA في العالم أنتويرب 2013
 

وأخيرا اللاعبة مارتا فيهان-كوليسزا من بولندا، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا فازت بالذهبية في البطولات الوطنية لعام 2018 في جدانسك، بولندا، وحصلت علي  المركز 11 على  جهاز الأرضي في الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن. 

وجاءت مشاركة هؤلاء اللاعبات فى منافسات بطولة كاس ألعالم للجمباز الفني القاهرة 2023 لتعطي  إلهام حقيقي لجميع لاعبي الجمباز الشباب  وكذلك قدرة المرأة علي صنع المعجزات فى جميع المحافل التي تشارك فيها علي جميع المستويات 

واختتمت الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات إن مشاركة الثلاث بطلات فى بطولة كاس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023 يعتبره الإتحاد الدولي للعبة إضافة كبيرة ونجاح لأي بطولة 

ووصفت زايد مشاركة اللاعبات بأنهم أمهات خارقات فوق العادة تالقن فى  المحافل الدولية واستطعن اللعب حتي هذا الوقت برغم مسؤوليتهم تجاه ابنائهم 

وأشارت زايد ان اللاعبات حفرن أسماءهن بأحرف من نور فى سجلات رياضة الجمباز كعظماء للعبة.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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