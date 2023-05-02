تحول مفاجئ .. تطورات حالة نوير الصحية وموعد عودته للملاعب

ظهرت تطورات جديدة بشأن حالة الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، الغائب عن مباريات بايرن ميونخ منذ نهاية العام الماضي للإصابة.
وأصيب نوير بكسر في الساق أثناء التزلج في العطلة، ليعلن النادي نهاية موسمه قبل التحرك لجلب السويسري يان سومير لسد ثغرته.
وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن إمكانية عودة نوير في وقت أسرع مما كان متوقعا بعدما كانت هناك أنباء حول إمكانية تأخر عودته لنهاية عام 2023.
وأشارت إلى إمكانية عودة نوير لمرافق التدريبات في غضون 3 أسابيع بحد أقصى، لخوض تدريبات فوق العشب، ضمن برنامجه التأهيلي.
وحال عدم معاناة الحارس من أي آلام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه سيكون مؤهلا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع زملائه في يوليو المقبل.