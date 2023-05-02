تحول مفاجئ .. تطورات حالة نوير الصحية وموعد عودته للملاعب

‎ظهرت تطورات جديدة بشأن حالة الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، الغائب عن مباريات بايرن ميونخ منذ نهاية العام الماضي للإصابة.

‎وأصيب نوير بكسر في الساق أثناء التزلج في العطلة، ليعلن النادي نهاية موسمه قبل التحرك لجلب السويسري يان سومير لسد ثغرته.

‎وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن إمكانية عودة نوير في وقت أسرع مما كان متوقعا بعدما كانت هناك أنباء حول إمكانية تأخر عودته لنهاية عام 2023.

‎وأشارت إلى إمكانية عودة نوير لمرافق التدريبات في غضون 3 أسابيع بحد أقصى، لخوض تدريبات فوق العشب، ضمن برنامجه التأهيلي.

‎وحال عدم معاناة الحارس من أي آلام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه سيكون مؤهلا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع زملائه في يوليو المقبل.