إطلالة جريئة لـ سارة سلامة في أحدث ظهور| شاهد

تألقت الفنانة سارة سلامة، في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفستان أزرق لامع، مفتوح الصدر، وجذبت الانتباة بلوك ميك اب برونزي وحمرة شفاة ملفتة.

يذكر ان اخر اعمال سارة سلامة مسلسل «الأجهر» الذي يضم مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم، عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وعدد آخر من الفنانين.