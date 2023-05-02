مياه الشرب بالمنيا تعلن قطع المياه عن بعض المناطق.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا انقطاع المياه عن مركز بني مزار ومجلس قروي الحسينية وابو جرج والقيس ومجلس قروي بني علي ، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباح غداً الأربعاء الموافق3/5/2023 وحتى الساعة 4 مساء.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لاعمال تطهير وغسيل للخزان الارضي بالمحطة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.