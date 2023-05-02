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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: بشكر كل اللي تبنى موضوع قرية أيتام SOS على السوشيال ميديا

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن أول طلب إحاطة بشأن قرار إخلاء قرية الأطفال sos للأيتام فى مدينة نصر، قائلا: “موضوع أن الإخلاء يكون يوم الجمعة دي أنا أشك فيها شك كبير، وأن مصر ستسمح بهذا الأمر ولأن الساعة تدق”.

وأضاف  الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: “الناس دي مشاعرها هتبقي عاملة ازاى.. احساسها هيبقي عامل ازاى.. الامهات دول هيبقوا عاملين ازاى.. الاطفال والشباب دول هيبقوا عاملين ازاى”.

وتابع  الإعلامي عمرو أديب: “أشكر كل الناس التي تبنت موضوع قرية أيتام على السوشيال ميديا.. من الكتابات والبوستات وغيرها.. وأنها ليس مكان للهبل فقط.. بل مكان لإنقاذ البشر وعمل أشياء هامة.. ولا أتحدث عن مشروع خيري.. كلا هذا هو دور الدولة”. 

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب قرية الأطفال sos مدينة نصر قرار إخلاء قرية الأطفال

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