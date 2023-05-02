فرج عامر يوجه رسالة إلى مدافع الأهلي قبل مباراة السوبر أمام الزمالك

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلي ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “ياسر ابراهيم نجم الاهلي ويجب الا ننسى انه ابن نادي سموحة و قضى اكثر من ٧ مواسم منذ ان كان ناشئا في نادي سموحة، وتم بيعه للاهلي و نشهد له بأخلاقه الرفيعة ورجولته و امانة اداءه والتزامه ، ياسر إبراهيم من افضل اللاعبين الذين تعاملت معهم علي مدار تاريخي الرياضي، نتمنى له كل التوفيق و النجاح بإذن الله”.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الحادية عشر من صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل في بطولة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأول اليوم هناك .

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر إلى الإمارات وتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومحمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.