أحد المكرمين باحتفالية عيد العمال: شرف عظيم ودليل على مدى اهتمام الدولة

تحدث أحمد طلعت عبد الجواد أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال ، عن تكريمه بالأمس، قائلا:" تفاجئت بترشيحي من قبل وزير القوى العاملة لحضور الاحتفالية بالأمس، وعليه تم تكريمي من قبل الرئيس السيسي.

وأضاف "أحمد طلعت عبد الجواد" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى،:" تكريمي بالأمس شرف عظيم ودليل على مدى اهتمام الدولة والرئيس السيسي بذوي الهمم، منوها بأن الدولة بدأت في تطبيق قانون ذوي الهمم وتوفير الـ 5% من ذوي الهمم في المنشآت على مستوى الدولة.

وأكد على أن ذوي الهمم سيحصلون على كافة حقوقهم خلال عهد الرئيس السيسي، وذلك لدعمه الكامل لنا طوال الوقت، مشيرا إلى أن تكريمه جاء بعد ترشيح زملائه له.

وشدد على أن الدولة بدأت في توفير دورات تدريبة مناسبة لكل فئة من ذوي الهمم، وذلك للاستفادة من قدراتهم الحقيقية، مشيدا باهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم.