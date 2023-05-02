منظمة التعاون الإسلامي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتحمله مسئولية استشهاد خضرعدنان

حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأدانت منظمة "التعاون الإسلامي" في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء"، جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية، التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت المنظمة على وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين ودعمها لهم، كما طالبت الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية حقوقهم، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم.