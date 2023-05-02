عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: اجتماع للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد اجتماع للجنة الكرة بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “اجتماع هام للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم”.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق.

خالد الغندور نادي الزمالك الزمالك كارلوس أوسوريو السوبر الأهلى الانسحاب من السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

قبل مباراة السوبر.. ظهور جديد لـ كهربا من المطار.. شاهد

لاعبو النادي الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد شادي حسين

فرج عامر يوجه رسالة إلى مدافع الأهلي قبل مباراة السوبر أمام الزمالك

من داخل المستشفى.. شيما صابر تدعو لزوجها نجم فاركو بالشفاء

بـ البرنص.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلادها علي طريقتها الخاصة

مياه الشرب بالمنيا تعلن قطع المياه عن بعض المناطق.. غدا

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

بين مؤيد ومعارض.. تعليقات جماهير الأبيض على انسحاب الزمالك من السوبر

ترشيحاتنا

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

بسبب "فوتوسيشن اليوجا".. إحالة مسئولي آثار كوم الشقافة ومشرفي الأمن للتحقيق

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ