خالد الغندور: اجتماع للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد اجتماع للجنة الكرة بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “اجتماع هام للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم”.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق.