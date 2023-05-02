الأمين العام لجامعة الدول العربية في حوار الساعة مع الاعلامي أحمد موسى .. الليلة

يستضيف الإعلامي أحمد موسى، الليلة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط في حوار الساعة ببرنامجه علي مسئوليتي بقناة صدى البلد.

يأتي اللقاء في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها السودان حيث يجيب الأمين العام لجامعة الدول العربية علي التساؤلات الخاصة بمستقبل السودان وهل سيصل الصراع الي حرب اهل؟ والمبادرات العربية والدولية لوقف إطلاق النار، والمخاوف من تحول السودان إلى ملجأ للتنظيمات الارهابية ، والتخوفات من موجات اللجوء التي تتدفق للدول المجاوره.

ويتناول اللقاء ملف عودة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية بجانب الحديث عن الصراع الدولي بين روسيا واوكرانيا وتبعاته علي العالم وتوقعاته لشكل العالم واقطابه في المستقبل.