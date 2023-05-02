تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20560 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 7160 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4508 نقطة.