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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20560 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 7160 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4508 نقطة.

البورصة المصرية البورصة المصرية الأسهم القيادية الشركات المتوسطة إيجي إكس 100 ايجى أكس 30 ايجي إكس 70

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