الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

الذهب يتراجع

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بأسعار الذهب في سوق الصاغة وأيضا أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية .

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واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم "الثلاثاء" في البنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,983 جنيه للبيع و 3,017 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,610 جنيه للبيع و 2,640 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,237 جنيه للبيع و 2,263 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,740 جنيه للبيع و 1,760 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.