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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

المهندس ممدوح حمزة..  قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، ببراءة المهندس ممدوح حمزة من اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

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براءة ممدوح حمزة 

صدر الحكم ببراءة المهندس ممدوح حمزة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت جهات التحقيق، أمرت برفع أسم المهندس ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قوائم، وحمل القرار رقم 8 لسنة 2015 فئة بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين المترتبة عن الحُكم الصادر في القضية رقم ٤/٤٨ لسنة 2020 م جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل.

وفي وقت سابق  كانت محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

ممدوح حمزة أخبار كاذبة المستشار وجدي عبدالمنعم الكيانات الارهابية جنايات أمن الدولة

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