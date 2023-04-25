عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

سيدة - ارشيفية
سيدة - ارشيفية

تعرضت زوجة لواقعة مأساوية على يد زوجها حيث أقامت دعوى طلاق للضرر بعد اكتشافها خيانته لها بطريقة مثيرة.

رسائل لعشيقها.. ماذا فعل عامل الخردة بعد اكتشاف خيانة زوجته في القاهرة؟

فلوسي وباخدها.. اعترافات سارقة العملة الصعبة من خزينة شركة في القاهرة

زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر في الإسكندرية

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة في الإسكندرية، ضمت أوراقها إحدى وقائع المشكلات الزوجية الغريبة، حيث فجرت زوجة الإسكندرية مفاجأة بإصابتها بمرض تناسلي انتقل لها عن طريق العلاقة الزوجية مع زوجها.

وقدمت الزوجة خلال أوراق الدعوى التقارير الطبية والتحاليل الخاصة بها والتي أثبتت إصابتها بالمرض التناسلي، وطلبت خلال نظر الدعوى إجراء الكشف الطبي عليها وعلى زوجها للتأكد من صحة الإتهام بخيانة زوجها، وحصولها على حكم الطلاق للضرر.

وقالت زوجة تدعى أماني «تزوجت من زوجة قبل فترة كبيرة، وبعد سنوات دبت المشاكل أبواب المنزل، ورصدت الزوجة كثرة سهرات زوجها اليومية خارج المنزل، وإهماله لها ولمنزله، وحاولت كثيرا الإصلاح إلا أنها فشلت في كل محاولاتها.

أماني في محكمة الأسرة: جوزي خاين

وتابعت زوجة الإسكندرية: «زوجي أدمن المواد الكحولية والمخدرات، وكان يخرج بصورة يوميا ويعود في ساعات متأخرة من الليل، وحاولت أكثر من مرة التحدث إليه وإصلاح الحال إلا أن كل المحاولات كان فاشلة»، مشيرة إلى أن حياتها أصبحت جحيم بأفعال زوجها.

وأستكملت أماني في دعواها أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية «قبل فترة وجيزة شعرت بتعب في منطقة الرحم، وذهبت إلى طبيبة وقمت بإجراء بعض التحاليل التي فجرت مفاجأة بالنسبة لها حيث أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض الهربس أحد الأمراض التناسلية الذي ينتقل خلال العلاقات بين الرجل والمرأة».

وقالت زوجة الإسكندرية خلال دعوى الطلاق للضرر، أكدت الطبيبة أن المرض إنتقل لي من خلال زوجي، وأن ذلك المرض ينتقل خلال العلاقة مع شخص آخر، وواجهت زوجي بذلك إلا أنه أنكر إقامته علاقة مع أي سيدة اخرى، فذهبت إلى المحكمة وأقامت دعوى طلاق للضرر».

ونظرت محكمة الأسرة في الإسكندرية قضية زوجة طلبت الطلاق للضرر من زوجها، بعد إكتشافها خيانته بعد إصابتها بأحد الأمراض التناسلية الذي ينتقل عن طريق إقامة العلاقات، والذي أكدت طبيبتها لها بأنه إنتقل لها عن طريق زوجها وإقامته علاقة مع سيدة أخرى.

زوجة محكمة الاسرة الاسكندرية مرض الهربس اخبار المحاكم مرض تناسلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

مرسوم سلطاني عاجل بشأن زواج العمانييـن مـن أجانـب

فاتتني صلاة الفجر كثيرا فكيف أقضيها.. أمين الفتوى يوضح

موضوعات متعلقة

فلوسي وباخدها.. اعترافات سارقة العملة الصعبة من خزينة شركة في القاهرة

هتتجوزني ولا أفضحك.. اعترافات مثيرة لـ قاتل فتاة المصنع في الشرقية

جايبين لحمة مفرومة من أكتوبر.. تفاصيل تسمم أسرة كاملة في الجيزة

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

ذكرى تحرير سيناء.. فاتورة ضخمة لتنمية أرض الفيروز في 8 سنوات |تقرير

رئيس روسيا السابق يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة والخطر النووي

ذكرى تحرير سيناء.. 17 مليار جنيه استثمارات في شمال وجنوب سيناء بخطة 22/2023

تركيا.. توقيف 110 أشخاص بتهمة الإرهاب

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز تاكل على طول .. 7 أسباب تجعلك جائعا دائما

ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الأخضر على الريق؟

أشعل أسواق السمك والطلب عليه بالاسم| إيه حكاية جمبري الفراولة والكيلو بكام؟

طريقة عمل مندي الفراخ للشيف شربيني

فيديو

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ