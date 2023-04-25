جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

تعرضت زوجة لواقعة مأساوية على يد زوجها حيث أقامت دعوى طلاق للضرر بعد اكتشافها خيانته لها بطريقة مثيرة.

زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر في الإسكندرية

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة في الإسكندرية، ضمت أوراقها إحدى وقائع المشكلات الزوجية الغريبة، حيث فجرت زوجة الإسكندرية مفاجأة بإصابتها بمرض تناسلي انتقل لها عن طريق العلاقة الزوجية مع زوجها.

وقدمت الزوجة خلال أوراق الدعوى التقارير الطبية والتحاليل الخاصة بها والتي أثبتت إصابتها بالمرض التناسلي، وطلبت خلال نظر الدعوى إجراء الكشف الطبي عليها وعلى زوجها للتأكد من صحة الإتهام بخيانة زوجها، وحصولها على حكم الطلاق للضرر.

وقالت زوجة تدعى أماني «تزوجت من زوجة قبل فترة كبيرة، وبعد سنوات دبت المشاكل أبواب المنزل، ورصدت الزوجة كثرة سهرات زوجها اليومية خارج المنزل، وإهماله لها ولمنزله، وحاولت كثيرا الإصلاح إلا أنها فشلت في كل محاولاتها.

أماني في محكمة الأسرة: جوزي خاين

وتابعت زوجة الإسكندرية: «زوجي أدمن المواد الكحولية والمخدرات، وكان يخرج بصورة يوميا ويعود في ساعات متأخرة من الليل، وحاولت أكثر من مرة التحدث إليه وإصلاح الحال إلا أن كل المحاولات كان فاشلة»، مشيرة إلى أن حياتها أصبحت جحيم بأفعال زوجها.

وأستكملت أماني في دعواها أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية «قبل فترة وجيزة شعرت بتعب في منطقة الرحم، وذهبت إلى طبيبة وقمت بإجراء بعض التحاليل التي فجرت مفاجأة بالنسبة لها حيث أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض الهربس أحد الأمراض التناسلية الذي ينتقل خلال العلاقات بين الرجل والمرأة».

وقالت زوجة الإسكندرية خلال دعوى الطلاق للضرر، أكدت الطبيبة أن المرض إنتقل لي من خلال زوجي، وأن ذلك المرض ينتقل خلال العلاقة مع شخص آخر، وواجهت زوجي بذلك إلا أنه أنكر إقامته علاقة مع أي سيدة اخرى، فذهبت إلى المحكمة وأقامت دعوى طلاق للضرر».

ونظرت محكمة الأسرة في الإسكندرية قضية زوجة طلبت الطلاق للضرر من زوجها، بعد إكتشافها خيانته بعد إصابتها بأحد الأمراض التناسلية الذي ينتقل عن طريق إقامة العلاقات، والذي أكدت طبيبتها لها بأنه إنتقل لها عن طريق زوجها وإقامته علاقة مع سيدة أخرى.