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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص بحريق شقة سكنية في الجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

أصيب شخص في حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام صباح اليوم غرب محافظة الجيزة.

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تفاصيل حريق شقة حدائق الأهرام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ.

وإنتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة من شقة سكنية من عقار بالبوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من التحريات الأولية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، وإصابة شخص جراء الحريق.

أجرت أجهزة أمن الجيزة عمليات التبريد، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية.

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