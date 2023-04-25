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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة الطالبية

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة الطالبية التي نتج عنها إصابة شخص وإتلاف واجهة أحد محلات الملابس.

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تفاصيل مشاجرة الطالبية 

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة في منطقة الطالبية وتهشم واجهة أحد محلات الملابس، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات المشاجرة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك المحل المشار إليه، له معلومات جنائية، وطرف ثان 4 اشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وتم اصطحابهم إلى القسم.

وأوضحت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مشادة حدثت بين أحد الأشخاص من الطرف الثاني ومالك المحل لإيقاف الأول سيارة نصف نقل أمام المحل قام على إثرها مالك المحل بالتعدي على الشخص.

وتبين من تحريات أمن الجيزة، قيام مالك المحل بالتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته وقام الأخير بالاتفاق مع باقي أفراد الطرف الثاني، وتوجهوا إلى محل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بإتلاف واجهة المحل بقطعة حديدية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

الجيزة الطالبية أخبار الحوادث مشاجرة الطالبية محل ملابس

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