خديلك نفسين هتعدلي دماغك.. زوجة بـ حلوان: بيتي بقى ماخور لجلسات الأنس

حضرت إلى زوجة إلى مقر محكمة أسرة حلوان طالبة الطلاق للضرر من زوجها، وذلك بعد أن عانت منه طوال 10 سنوات، مرت عليها وكأنها قرونا على حد قولها، فقد كان زوجها مدمنا للمواد المخدرة ويطلب منها مشاركتها في ذلك.

زوجة تطلب الطلاق للضرر: جوزي حشاش

زوجة حلوان تدعى سها، وسردت قصتها أمام محكمة أسرة حلوان في ملخص قائلة «أنا بقالي 10 سنين عايشة في هم وغلب، زهقت بقى من الحياة دي، البيت عامل زي الخمارة كل يوم شرب وشباب وقعدات أنس، وأنا عايزة أطلق منه وأخلص من الحياة دي».

أقامت الزوجة أمام محكمة أسرة حلون دعوى طلاق للضرر حملت رقم 5476، طلبت فيها التخلص من زوجها جراء افعاله معها وتعاطيه المواد المخدرة بصورة مستمرة، حيث استغاثت في أوراق الدعوى بقيامه بصرف نفقات عديدة على شراء المخدرات وجلسات المزاج مع أصدقائه.

لم تكن تلك هي المأساة الحقيقية للزوجة ولكنها سردت قائلة «أنا أتجوزت من 10 سنين، جواز صالونات.. واحد كان بيدور على عروسة وقرايبي رشحوني، وشافني وقال عايز يتجوزني وجه البيت وطلب إيدي من أهلي، وبعدها بفترة أتجوزنا حتى مكنش في فترة خطوبة كبيرة، وفي أول الجواز تقريبا بعد شهرين كان بالنسبة لي مفاجأة لما شوفته بيشرب سيجارة ريحتها غريبة».

زوجة بحلوان: عايزني أشرب بانجو معاه

استكملت الزوجة في دعواها أمام محكمة أسرة حلوان قائلة «سألته ريحة السيجارة دي حشيش أنت بتشرب مخدرات وقال أنه كل فين وفين، وساعتها كنت هطلب الطلاق منه بس أنا كنت لسه عروسة وخوفت من المجتمع، قولت أكمال ويمكن يتصلح حاله ويبطل الهباب اللي يشربه ده».

بعد فترة صغيرة حملت في أول أطفالي.. تستكمل زوجة حلوان قائلة «أنا خلفت منه 3 أطفال وعشت معاه 10 سنين كلهم هم، وكنت بشوف العذاب ألوان من الفلوس للمخدرات ومن المخدرات للفلوس، مشكلة كل دقيقة وكل ساعة، ده كان عامل قعدة الأنس كل يوم في بيتي، وأصحابه عندي كل شوية بيشربوا معاه حشيش وبانجو».

وأضافت زوجة حلوان «جوزي كان شغال في معرض عربيات وطلبت منه يروح مصحة إدمان عشان يتعالج قالي أنه مش مدمن وده مجرد كيف، وكان بيقبض حوالي 5000 جنيه بيصرف منهم 4 على المخدرات ويديني ألف جنيه بس، وطبعا البيت مكنش ينفع يتفتح بالمبلغ ده، ومكنتش بعرف اصرف على حاجة».

واختتمت زوجة حلوان قائلة «ديما كنت بفكر في الطلاق وأسيبه وأمشي وكنت بخاف على 3 أطفال يعيشوا كده لكن العيشة مطلقة وعيالي من غير أب أحسن من العيشة مع واحد لا عارف يصرف وبيشرب كل شوية» ده حتى كان طلب مني كمان أشرب معاه بانجو وأجهز له سجاير حشيش وساعتها طلبت الطلاق رفض جيت محكمة الأسرة.

وقضت محكمة أسرة حلوان بقبول الدعوى وتطليق الزوجة للضرر.