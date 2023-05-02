استمرار فاعليات المعسكر المجمع الخامس لبرنامج «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية بمدينة الغردقة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات المعسكر المجمع الخامس، لبرنامج «أهل مصر» لأبناءالمحافظات الحدودية بمدينة الغردقة، بمشاركة مايقرب من 200 مشارك من 6 محافظات حدودية هي "محافظة البحر الأحمر، ومحافظة مرسى مطروح، ومحافظة الوادى الجديد، ومحافظة أسوان، ومحافظة شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء".

عقد إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، اجتماعًا تمهيديًا بحضور الدكتور أحمد السهم منسق برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، والمشرفين من المحافظات والمتطوعين الوزارة، والعاملين بالإدارة العامة للشباب، لمناقشة البرنامج ومعرفة كافة المزارات التي سوف يتم زيارتها.

وكانت قد استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، المشاركين في المعسكر المجمع الخامس بمشاركة 6 محافظات حدودية هي"البحر الأحمر، ومرسي مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان"، خلال الفترة من ١ / ٥/ ٢٠٢٣ حتى ٥/ ٥/ ٢٠٢٣م، وتم تسكينهم بالمدينة الشبابية بالغردقة.

يأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، تحت إشراف نادية إبراهيم السيد مدير الإدارة العامة للشباب والعاملين بالإدارة.