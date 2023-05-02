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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً موسعا لمتابعة المراحل النهائية لتطوير الطرق الخارجية بشربين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعاً لمتابعة المراحل النهائية  لتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين .

وتابع " المحافظ "، مدي استكمال توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية والتي تضم 5 مراكز هم ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ،  المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه  ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وممثلي دار الهندسه استشاري مجلس الوزراء لمبادرة حياة كريمة ، ورؤساء الشركات وقطاعات المرافق بالدقهلية ورؤساء مراكز شربين وبلقاس واجا وميت غمر والسنبلاوين والمنزلة .

حيث ناقش " المحافظ " خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ، ووجه بالانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل نهائي في اسرع وقت .

وأكد " مختار "، أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات وتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من اعمال التنفيذ المتبقيه والبدء في المرحلة الثانية .

كما وجه "مختار " بسرعة الانتهاء من استكمال شبكات الغاز بكافة القري وربطها بالخطوط الرئيسية ، بالإضافة إلي الانتهاء من  خطوط المياه الرئيسية ومنها خط المياه الواصل الي محطة مياه شربين الجديده ،  ورصف كافة الطرق الرئيسية بعد الانتهاء من جميع المرافق .

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من استكمال توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ومعاينتها علي الطبيعة للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية ورفع الاحداثيات وتحديدها علي الخرائط .

وأكد " مختار " علي ضرورة الاستفادة  من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

وأكد " المحافظ  "، علي ضرورة تضافر  جهود كافة الجهات المعنية والانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بقري شربين تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية .

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الهندسية للقوات المسلحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ألسن منسق عام مبادرة حياة كريمة مشروعات المرحلة الثانية

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