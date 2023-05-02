مستشار النمسا يبحث في روما تشكيل تحالف مشترك في سياسات الهجرة واللجوء

بدأ المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم /الثلاثاء/، زيارة إلى إيطاليا تستهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة تضييق الخناق على اللجوء.

وذكرت المستشارية النمساوية - في بيان - أن المستشار النمساوي سيجري مباحثات هامة مع نظيرته جيورجيا ميلوني في روما من أجل تشديد قيود اللجوء وتكوين تحالف نمساوي إيطالي في سياسة اللجوء والهجرة.

وفي السياق، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أن الحكومة في روما هي أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إيطاليا حيث تتبع مسارًا صارمًا ضد الهجرة.