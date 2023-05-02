يستعد لـ بروكسي.. خالد الغندور يؤكد اعتذار الزمالك عن السوبر.. شاهد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

ونشر خالد الغندور صور من تدريبات الزمالك عبر حسابه علي فيسبوك وكتب"الزمالك يواصل تدريباته بملعب حلمي زمورا استعدادا لمباراة بروكسي ببطولة كأس مصر 🇦🇹"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.