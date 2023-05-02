صدمة لـ زيلينسكي.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن واشنطن وبرلين ليسا مستعدين لتقديم أي وعود إلى كييف فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وزعمت الوكالة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أي وقت قريب من المرجح أن تتلاشى.

ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، أوضح اللاعبون الرئيسيون في الكتلة مثل الولايات المتحدة وألمانيا مؤخرًا لكييف خلف الأبواب المغلقة أنهم لا يريدون حاليًا تقديم أي التزامات أخرى بشأن هذه القضية، بخلاف إعلان الناتو الغامض لعام 2008.

وفي ذلك الوقت، قال قادة الدول الأعضاء في الناتو إن أوكرانيا وجمهورية سوفيتية سابقة أخرى، جورجيا، يجب أن تنضما إلى الكتلة ، لكنهم لم يقدموا أي جدول زمني للانضمام إلى أي منهما.

وخلال زيارته إلى كييف الشهر الماضي، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن “مكان أوكرانيا الصحيح هو الناتو”.

وتوقع ستولتنبرج، أنه “بمرور الوقت، سيساعد دعمنا في جعل ذلك ممكنًا”، لكنه امتنع عن تحديد الموعد المحدد لعضوية أوكرانيا في الناتو.

ومع ذلك، بعد أيام قليلة، اقترح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن “هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرار” بشأن مكان أوكرانيا في الناتو.

وأثارت تصريحات الوزير الألماني غضب نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وارزيك، الذي ادعى أنه “من المعروف أن فرنسا وألمانيا ودول أوروبا الغربية، بشكل عام، كانت دائمًا ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، وهي دولة عضو في الناتو، إنه “سيكون من الصعب للغاية جعل أوكرانيا عضوًا في الكتلة طالما استمر الصراع مع روسيا”.

وأضاف نوسيدا، أن حكومة كييف تدرك ذلك جيدًا.