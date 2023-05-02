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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

جاء الهجوم الروسي الشتوي "بنتائج عكسية" حيث تكبدت قواتها أكثر من 100 ألف ضحية منذ ديسمبر ، وفقًا للأرقام التقديرية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يوم الاثنين، وهي أرقام لا يمكن الجزم بها أو تأكيدها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وغالبًا ما تنفي روسيا مثل هذه الأرقام، التي يظهر أن تقديراتها تفتقد إلى الدقة، وربما الأعداد أقل من ذلك بكثير، علاوة على أن أمريكا لا تقدر حجم خسائر أوكرانيا، ما يقول وفق مراقبين أن هذه طريقة أمريكية لهزيمة روسيا نفسيًا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن روسيا "استنفدت مخزوناتها العسكرية وقواتها المسلحة" وتقدر الولايات المتحدة مقتل أكثر من 20 ألف جندي في العمليات في الأشهر الأخيرة.

تعرف الولايات المتحدة "الضحية" بأنهم الجرحى أو المقتولون.  

يأتي ذلك، فيما قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو اليوم الثلاثاء إن الطقس يعرقل هجوم الربيع الذي طال انتظاره في أوكرانيا، حتى مع إشارة كبار المسؤولين في كييف إلى أن الاستعدادات وصلت إلى مرحلتها النهائية .

قال بريستايكو لشبكة سكاي نيوز  البريطانية اليوم الثلاثاء: "أولاً ، نحن لا نرسل إشارات إلى الروس عندما نبدأ، وثانيًا ، الطقس حتى الآن لا يسمح للدبابات الثقيلة بالتحرك، بسبب طين الربيع المعتاد ".

وأضاف بريستايكو أنه فهم أن أوكرانيا تلقت الآن 98٪ من كل ما طلبته لهذا الهجوم المضاد" ، حيث تعهد الحلفاء الغربيون بتقديم المساعدة العسكرية والدعم لكييف".

تستعد أوكرانيا لهجوم الربيع على الأرجح في الجنوب.. وعند إطلاقه، سيشكل تحولًا كبيرًا في الصراع الشاق.

وردا على سؤال إلى أين تتجه الحرب ، قال بريستايكو: "لهذا السبب نحاول القيام بهذا الهجوم. ولكن هناك الكثير من الأمل في هذه الحرب".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الجمعة إن خطط الهجوم المضاد أوشكت على الاكتمال.

وأضاف ريزنيكوف: "الاستعدادات [للهجوم المضاد] تقترب من نهايتها".

وتابع "بالمعنى العالمي ، نحن جاهزون كنسبة مئوية عالية. لكن السؤال التالي متروك لهيئة الاركان .. حالما تكون مشيئة الله والطقس وقرار القادة سنفعل ذلك ".

ويقول مراقبون إن الأمر ربما  قد يستغرق أسابيع.

وبالنسبة لروسيا، فبينما تستعد أوكرانيا للهجوم المضاد ، تبدو روسيا في حالة من الفوضى، وفق تحليل من قناة سي إن إن.

وكانت الساعات الـ 72 الماضية الأكثر  إظهارًا لعدم استعداد روسيا للمعركة التالية.
فأولاً ، إقالة نائب وزير الدفاع المسؤول عن اللوجستيات، ميخائيل ميزينتسيف.

لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن إقالته ، بل أصدرت فقط مرسومًا بأن أليكسي كوزمينكوف يشغل وظيفته الآن.

من المؤكد أن "جزار ماريوبول" ، كما يُعرف ميزينتسيف ، كان لديه ما يكفي من الإخفاقات بشأن حرب روسيا  لاستحقاق استبداله. لكن هذا لا يفي بالسؤال: لماذا الآن؟

من خلال عزل وزراء رئيسيين في اللحظات التي سبقت مواجهة جيش روسيا لهجوم أوكرانيا المضاد، ترسل موسكو رسالة فوضى.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما وأصيب 40 آخرون يوم الاثنين في أعقاب غارة روسية على بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام إن "جميع الأهداف المحددة أصيبت" في جولة جديدة من الهجمات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا يوم الاثنين.

يقول الجيش الأوكراني إنه يخوض "صراعًا موضعيًا" مع احتدام القتال العنيف في باخموت، مضيفًا أنه تمكن من صد القوات الروسية بعد سلسلة من الهجمات المضادة. وقال متحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية إنه بالرغم من كل جهودها ،  ما زالت روسيا غير قادرة على الاستيلاء "بالكامل" على باخموت.

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