سعر الريال السعودي يتراجع في البنوك المصرية ويسجل 13.25 جنيهًا



شهد سعر الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت ، ليسجل مستويات دون حاجز 14 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين خاصة مع اقتراب مواسم السفر والعمرة.



وفي بنوك القطاع المصرفي، سجل الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 13.25 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي سجل 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، بينما سجل في كريدي أجريكول 13.21 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.20 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى

كما بلغ في بنك الإمارات دبي الوطني 13.19 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.17 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع، بينما انخفض في البنك العقاري المصري العربي إلى 12.95 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد إلى 12.85 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.