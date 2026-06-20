قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة القومي للطفولة والأمومة توجه بتدخل عاجل لحماية أربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان
أسعار الذهب اليوم في الإمارات .. ما سعر عيار 21 الأكثر تداولًا؟
المحافظات تضع اللمسات النهائية.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدا
استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال
تعليم القاهرة : إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس اليوم
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف
راعوا ربنا في الغلابة.. أقوال الفتاة المصابة صديقة بائعة الشاي بحادث حدائق الأهرام
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. غدا
كلهم سيدات.. ننشر اسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
إصابة رافينيا تثير القلق داخل معسكر البرازيل في كأس العالم
صوت الخشوع.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي
لبنان: شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صوت الخشوع.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله عليه
الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله عليه
عبد الرحمن محمد

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الجليل الشيخ محمد صديق المنشاوي –رحمه الله– أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب المدرسة الخاشعة المتفرّدة في أداء كتاب الله تعالى، الذي انتقل إلى رحمة الله في 20 من يونيو 1969م، بعد مسيرة مباركة في خدمة القرآن الكريم، ترك خلالها أثرًا خالدًا في وجدان الأمة الإسلامية.

ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي 

وُلد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 من يناير 1920م بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، ونشأ في بيت علم وقرآن، فوالده الشيخ صديق المنشاوي كان من كبار قرّاء عصره، وقد أتمّ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم تلقّى علوم التلاوة والقراءات على أيدي كبار المشايخ، حتى نبغ فيها وأصبح من أشهر قرّاء الإذاعة المصرية، ومن أكثر الأصوات القرآنية تأثيرًا وانتشارًا في العالم الإسلامي.

وقد سجّل الشيخ المنشاوي المصحف المرتل كاملًا بصوته، كما سجّل ختمةً مجوّدةً ما زالت تُبث عبر إذاعة القرآن الكريم، وعُرف بلقب «الصوت الباكي» لما امتازت به تلاوته من خشوع صادق وتأثر عميق بآيات القرآن الكريم، فلامست تلاوته القلوب وأثرت في أجيال متعاقبة من محبي القرآن الكريم.

كما شارك –رحمه الله– في العديد من البعثات القرآنية إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، منها فلسطين، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، وإندونيسيا، ممثلًا لمصر والأزهر الشريف خير تمثيل، حيث حظي بتقدير واسع ومكانة كبيرة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ورغم رحيله عن عمر ناهز تسعةً وأربعين عامًا، فإن أثره العلمي والروحي ما زال حاضرًا بقوة، بما خلّفه من تراث صوتي خالد، ومدرسة فريدة في الخشوع وإتقان الأداء وتعظيم كلام الله عز وجل، فضلًا عن ما عُرف به من تواضع وإخلاص وابتعاد عن الأضواء.

وإننا في وزارة الأوقاف، إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة، لنتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد الشيخ محمد صديق المنشاوي بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه من خدمة لكتاب الله في ميزان حسناته، وأن يبارك في كل من يسير على نهجه في الإخلاص وحسن التلاوة والارتباط بالقرآن الكريم.

رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

وزارة الأوقاف محمد صديق المنشاوي ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

ترشيحاتنا

شهداء غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في غزة

قصف عدواني للاحتلال

الجيش اللبناني.. استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان

مفاوضات

مصدر رسمي: وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم

بالصور

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد