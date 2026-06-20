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الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف
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الإشراف العام
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
​كتب محمد عبد المنعم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (٣) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، من الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل مشاركته في الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن القاعة قدّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبي الخاص بالدورة رقم (٣) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية، ثم فيلم عن إجازة البحث.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج الاحتفال شمل أيضًا إلقاء أقدم الدارسين قصيدة شعرية، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن تقرير نجاح الدورة، ثم إعلان نتيجة التخرج وأداء الخريجين قسم التخرج، ليصدح الطفل محمد القلاجي بأنشودة دينية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها الحرص على إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وبدنيًا ووطنياً، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه السيد الرئيس في هذا الصدد لبناء شخصية وطنية سوية.

وعقب ذلك، وجه الرئيس بصعود الدارسين الحاصلين على المراكز العشرة الاولى بالدورة المنصة لتحيتهم وتوجيه التهنئة لهم، كما وجه الرئيس بدراسة مواصلة تأهيلهم بدراسات عليا، بما في ذلك دراسة امكانية إيفادهم في بعثات تعليمية بالخارج، واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قام قبيل مغادرته مقر الاحتفال بجولة تفقدية شملت قاعة الطعام الرئيسية وصالون كبار الزوار بقاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي وزارة الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف الأكاديمية العسكرية

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