محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 ويهنئ الأوائل

أعلنت الصفحة الرسمية لديوان محافظة الغربية منذ قليل عن اعتماد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني واسماء الطلاب والطالبات الأوائل عقب ورود ملف نتيجة رسميا من كنترول مديرية التربية والتعليم بطنطا .

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

وتابعت مصادر داخل ديوان المحافظة عن تحرك المهندس ناصر حسن وكيل التربية والتعليم من داخل كنترول إلي الشهادة الاعدادية إلي مقر ديوان المحافظة تمهيدا للاعتماد الرسمي من جهة محافظ الغربية وتوزيع النتيجة على مدارس الإدارات التعليمية بقرية ومراكز المحافظة.

كما اجري محافظ الغربية اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب والطالبات الشهادة الاعدادية للتهنئتهم علي مستوي المحافظة.

حالة ترقب بين أولياء الأمور



الجدير بالذكر أن حالة من الترقب من آلاف أسر وعائلات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية ينتظرون اعتماد النتيجة الرسمي من الجهات المعنية.