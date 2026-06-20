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إصابة رافينيا تثير القلق داخل معسكر البرازيل في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة رافينيا تثير القلق داخل معسكر البرازيل في كأس العالم

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

تلقى المنتخب البرازيلي ، ضربة مقلقة رغم فوزه الكبير على هايتي بثلاثية نظيفة، بعدما تعرض نجمه رافينيا لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء قبل نهايته، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

واشتكى لاعب برشلونة من آلام عضلية خلال الشوط الأول، قبل أن يطلب التبديل ويغادر أرضية الملعب في الدقيقة 39، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والجماهير البرازيلية بشأن حالته البدنية.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي، أن الفحوصات الأولية أظهرت معاناة رافينيا من مشكلة في أوتار الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ بالفعل برنامجًا علاجيًا تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وأوضح البيان، أن اللاعب سيخضع لمتابعة دقيقة وفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة، مع الإعلان عن أي تطورات فور صدورها.

ولم يحسم المنتخب البرازيلي حتى الآن موقف رافينيا من المشاركة في المباريات المقبلة، في وقت يترقب فيه الجهاز الفني نتائج التقييم الطبي النهائي قبل اتخاذ القرار بشأن جاهزيته.

وجاءت الإصابة في وقت يعيش فيه المنتخب البرازيلي حالة معنوية مرتفعة بعد تصدره مجموعته برصيد أربع نقاط، متقدمًا على المغرب، فيما يواصل استعداداته لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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