نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن تطورات علاقته الحالية مع رمضان صبحي، مؤكدًا أن الخلافات التي جمعتهما في الماضي أصبحت جزءًا من الماضي بعد موقف إنساني مؤثر من اللاعب.

وقال نادر شوقي، خلال استضافته في بودكاست "الحوار كبير" مع الإعلامي أحمد أسامه، إن حضور رمضان صبحي لتقديم واجب العزاء في وفاة والده كان موقفًا لن ينساه، مؤكدًا أنه يقدر هذه اللفتة الإنسانية كثيرًا.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع حضور اللاعب، خاصة أنهما لم يلتقيا منذ سنوات طويلة، إلا أن هذا التصرف ترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا في نفسه، وأسهم في إنهاء أي خلافات سابقة بينهما.

وأكد شوقي أن كل ما حدث في الماضي أصبح منتهيًا، مشددًا على احترامه الكامل لرمضان صبحي، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة.