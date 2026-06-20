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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راكبين ميكروباص.. سقوط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة للاستيلاء على أموال مواطن

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) بقيام (أحد العاملين لديه ، مقيم محافظة البحيرة) بإقناعه بشراء مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير "عملات محلية" من أحد أقاربه بسعر أقل من الرسمى، وحال توجههما لأحد المناطق بدائرة القسم لإتمام الإتفاق فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها (5 أشخاص) قاموا بانتحال صفة رجال شرطة واصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالى منه، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمفرده بالطريق الدائرى ولاذوا بالهرب .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط العامل المشار إليه ، وضبط بحوزته (مبالغ ما من متحصلات الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفحة" بالإشتراك مع 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، تم ضبطهم وضبط بحوزتهم (مبلغ مالى، وكمية من المصوغات الذهبية، والسيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات من متحصلات الواقعة. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة السلام الأميرية

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