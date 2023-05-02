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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انطلاق فعاليات معرض المهنة والأعمال الـ 15 بجدة

صدى البلد

انطلقت فعاليات معرض المهنة والأعمال السعودي في نسخته الـ 15 اليوم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة وذلك بمبنى الجامعة بالكورنيش والمستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ٢٥ شركة وجهة.
 

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، افتتح المعرض مدير الجامعة الدكتور أسامة جنادي؛ حيث اطلع على أجنحة الشركات المشاركة واستمع من القائمين عليها عن إسهامات شركاتهم في مجال توطين الوظائف.

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ويهدف معرض المهنة والبرنامج العلمي المصاحب إلى بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص والتعريف باحتياجات سوق العمل وتوثيق علاقات الجامعة بسوق العمل وتعريف الخريجين وطلبة الجامعة بالمهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، وربط الشركات المشاركة بالكوادر المتميزة والمنافسة بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة لدى الجهات من الطلاب والطالبات.


وأكد الدكتور جنادي في كلمته بهذه المناسبة أن معرض المهنة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية لعدد كبير من شباب وشابات الوطن , مبينا أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض سيعزز فرص التوظيف ويسهم في توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل المختلفة.


إثر ذلك جرى توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تعزيز سبل التعاون وتوفير فرص العمل للطلبة والخريجين وتوفير فرص التدريب الوظيفي.
كما كرمت الجامعة الرعاة المشاركين في الفعالية والادارات الداخلية في الجامعة المساهمة في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه المنشودة .


يذكر أن مركز المهنة والخريجين بالجامعة يقدم الدعم الوظيفي والارشادات المهنية للطلبة والخريجين ويتم من خلاله توقيع الاتفاقيات مع الشركات الرائدة بهدف إيجاد أفضل الخيارات لتنمية كفاءات الطلبة وضمان حصولهم على أفضل الفرص الوظيفية.

اقتصاد السعودية المملكة 2030 توفير فرص العمل توطين الوظائف رؤية المملكة 2030 فرص التدريب فرص تدريبية فرص العمل وكالة أنباء السعودية

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