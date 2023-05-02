25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة تلقى بلاغا من موظفى بنشوب حريق بإحدى الشركات، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

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فريق بحث قاده المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت جهوده إلى أن فرد أمن بالشركة وراء السرقة بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير لكن ارتكابه خطأ ساذجا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلا بدلا من صباحا كان بداية كشف المستور.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى حمزة من ضبطه وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها.

أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال روى المتهم تفاصيل ما جرى. أحضر معدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وإسقاطها للدور الأرضى "مكان العثور عليها مشتعلة".