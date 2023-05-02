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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالشم والحفر.. تدريب فئران عملاقة لإنقاذ البشر من الألغام والأمراض

فئران لإنقاذ البشر
فئران لإنقاذ البشر

استعرض تقرير قناة العربية تقرير فيديو عن فئران في مهمة تدريبية في أميركا لإنقاذ البشر من الألغام والأمراض، فالجرذ العملاق "رونا" واحد من بين مئات يتم تدريبهم في أمريكا باستخدام الشم والحفر، للكشف عن الألغام الأرضية والاستغناء عن البشر في هذه المهمة الخطيرة، إضافة لاستخدمها بمشاريع تتعلق بالاتجار وتتبع الأمراض.

 

وحسب ما قالته أخصائية في الحياة البرية، فإنهم يدربون هذه الجرذان العملاقة على الكشف عن الألغام الأرضية والكشف عن السل والكشف عن الأتجار في الأحياء البرية من بين مشاريع أخرى جديدة، وأيضا أثبتت الفئران قدرتها على الشراكة مع البشر والمساعدة في تغيير عقول الناس حول قيمة الأنواع التي ربما لا تحظي بالتقدير الكافي مع الفهم العظيم للقدرة على حماية هذا الكوكب.


وعلق التقرير، أن هذه التدريبات جزء من برنامج "السفير" بدأته منظمات غير ربحية في عدة بلدان من بينها كمبوديا وتنزايا وموزمبيق، حيث زرعت فيها ألغام خلال حروب أهلية وأثبتت الفئران فاعلية في الكشف عنها.

 

 

أميركا الألغام والأمراض فئران الاستغناء عن البشر موزمبيق حروب اهلية

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