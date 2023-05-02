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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركز أوسيم |شاهد

ابراهيم الشهابي
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٤ كم وطبقة السن بطريق البراجيل أوسيم بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول ٥،٥ كم.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل اية معوقات.

ووجه نائب محافظ الجيزة برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلا زيارته، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، ومسؤلي شركة الغاز والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

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محافظ الجيزة طريق جسر ترعة الزمر جسر ترعة الزمر ترعة الزمر مركز منشأة القناطر طريق البراجيل أوسيم قرية البراجيل مدينة أوسيم رئيس مركز أوسيم مديرية الطرق بالجيزة محور الضبعة

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