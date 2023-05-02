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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني ليس مباراة لإثبات وجهة نظر طرف عن آخر

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بدأ منذ دعوة الرئيس السيسي، وجزء من الإعلام مثل برنامج «كلام في السياسة» اشتبك فورا واستضاف خبراء مختلفين، وجرى التوصل بأن الحوار هو حوار وطني وليس حوارا نخبويا، كما توصلنا بأن الحوار ليست مباراة لإثبات وجهة نظر البعض في مواجهة الآخر، ولكن التوافق مع أجل الوطن في القضايا المطروحة في الحوار.

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الطاهري عن الحوار الوطني: غدا ينطلق الحدث المصري الأهم والمسار الواضح للجمهورية الجديدة

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الحرية المصري: انطلاق الحوار الوطني غدا فرصة غير مسبوقة للأحزاب والقوى السياسية

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الأمر غير المسبوق في تاريخ الحوار الوطني في مصر بأن يكون الحوار مفتوحا في كل الموضوعات، وشريك فيه كل مكونات المجتمع، والبعض استصعب هذا الأمر في البداية من شركاء الحوار، والبعض رأى الخوض في المحور السياسي وبالتالي سيتم الحسم في باقي المحاور.

 

ولفت أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد، كما لا يمكن الحديث عن حرية انتخابات مع الفقر، أو الحديث عن حقوق المرأة والمواطنة في ظل بطالة كبيرة، وبالتالي تأتي أهمية المحور الاقتصادي.

الحرية المصرى الحوار الوطني القوى السياسية المحور الاقتصادي انطلاق الحوار الوطني سيد عبد العال رئيس حزب التجمع

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