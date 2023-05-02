نقيب الصحفيين يوجه الشكر للمرصد المصري لحل أزمة ركوب المصورين المترو بالكاميرات

وجّه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الشكر إلى مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بعد الوصول لحل في أزمة ارتياد المصورين محطات الخط الثالث للمترو بالكاميرات، بالتعاون مع النائب البرلماني أحمد بلال البرلسي.

وكانت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ورصدت ووثقّت عددًا من وقائع منع الصحفيين والمصورين، من استقلال الخط الثالث للمترو بكاميرات ومعدات التصوير الخاصة بهم، إضافة إلى ذلك اتخذت المؤسسة عدة مسارات لحل هذه المشكلة، منها إرسال مخاطبات رسمية إلى وزارة النقل وهيئة المترو، والتنسيق مع نواب داخل البرلمان لإثارة القضية، وطرحها داخل البرلمان، والعمل على حلّها.