سيدات سلة الأهلي يفوز على سموحة في أولى مباريات نصف نهائي دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 72-65، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

واستطاع «سيدات سلة الأهلي» أن يعوض تأخره في الفترة الأولى بنتيجة 24-17، وتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 40-30، وواصل تقدمه خلال الفترة الثالثة بنتيجة 58-48، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة 72-65.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» مع فريق سموحة في المباراة الثانية، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر.