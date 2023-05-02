أحمد موسى يعرض استكمال النائب محمد أبو العينين رئاسة الجلسة العامة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، استكمال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة الجلسة العامة للمجلس، للنظر في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مواجهة وزير الأوقاف بطلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

وزير الاوقاف

كما شهدت الجلسة نظر طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبي مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.