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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يعرض استكمال النائب محمد أبو العينين رئاسة الجلسة العامة.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، استكمال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة الجلسة العامة للمجلس، للنظر في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

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النائب محمد أبو العينين يستكمل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مواجهة وزير الأوقاف بطلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

 

وزير الاوقاف 

 

كما شهدت الجلسة نظر طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبي مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.

أحمد موسى محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

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