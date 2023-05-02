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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأمانة الفنية: الحوار الوطني نقطة فاصلة في تاريخ مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني عن الجلسة الافتتاحية غدا أن مصر حاضرة بجميع تنوعاتها الثقافية والسياسية والإقتصادية وبرموزها الفكرية وشخصياتها العامة على أرضية وطنية خالصة نتشارك جميعا ونتداول ونتفاهم  في تحدياتنا ومشاكلنا وفي مستقبلنا والقضايا التي من الممكن ان نتفق عليها لتوجيه العمل العام والوطني عليها من خلال التوافق والنقاش، وهذا هو مضمون الدعوى لـ الحوار الوطني التي أطلقت من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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إعلامية: الحوار الوطني نقطة فاصلة لمصر بلا أي استثناء أو تمييز


وتابع محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجى أنور"، المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الحوار في حد ذاته قيمة كبيرة، بتقسيمة قضاياه الـ 113 والثلاث محاور، سيترتب عليه عدة نتائج أولا النقاش وتبادل الآراء وفتح النوافذ والأبواب، ثانيا زيادة الوعي لدى المواطنين، ثالثا الإلمام الكافي بالمقترحات المقدمة وبعضها قد يكون قابل للتطبيق وخارج الصندوق، ورابعا فكرة التشاركية في ترتيب الأوليات والكل رأيه مهم.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني

 

ونوه محمد فوزي بأن مجلس الأمناء لم يتخذ قرارات بالتصويت، ولن يكون هناك أغلبية وأقلية وسيكون هناك توافق أو عدم توافق، وحتى الآراء التي سيكون بها عدم توافق ستكون معروضة أمام صاحب الدعوى وهو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني المستشار محمد فوزي الرئيس عبد الفتاح السيسي انجي انور

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