جامعة الدول العربية: المواجهات المسلحة في السودان قد تنتهي خلال أسبوعين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مع تطور الأمور العسكرية في السودان ستجد المليشيات “الدعم السريع” أنها في وضع صعب لذلك تلجأ للمجموعات الإرهابية المسلحة.



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تتمتع بالاستقرار ولها أسلوب في التعامل مع من يدخلون أراضيها، متابعا أن المدارس والمستشفيات والدعم الاقتصادي المصري متاح للجميع.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المواجهات المسلحة في السودان قد تنتهي خلال اسبوعين، لافتا إلى أن قد تتحول مليشيات الدعم السريع إلى قنابل موقوتة في أقاليم سودانية اخرى.

الشعب السوداني



وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن السودان قادر على انهاء الازمة على أراضيها، الوضوع في السودان خطير وصعب وقاسي على الشعب السوداني.

