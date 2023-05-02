عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مركز الأهرام: الغرب سيعطل أي وساطة صينية لتهدئة الصراع في السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الصين قد تلعب دور الوساطة في ما يخص إنهاء الأزمة السودانية لكنها ستجري حسابات دقيقة قبل الدخول في هذا الملف، لأنها تمارس الانتقائية فيما يتعلق بالأزمات الدولية.

txt

اليابان تتهم الصين بـ إرسال 6 سفن حربية لجمع معلومات استخباراتية

txt

تايوان تتهم الصين بزيادة التوتر عبر المضيق.. والفلبين وأمريكا تطالبان بضبط النفس

واستشهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" بالمبادرة الصينية تجاه الحرب "الروسية-الأوكرانية"، وقال إنها لم تعط نتائج إيجابية حتى الآن فيما يخص الصراع الدائر هناك، مضيفا أن البعض يتهم الغرب بالتعنت تجاه تلك المبادرة، لأنه يعتبر الصين حليفا إستراتيجيا لروسيا.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يجري مراجعات للكثير من الثوابت الخارجية لبلاده، إذ أصبحت بكين تقدم نفسها باعتبارها قوة سلام عالمي وتطلع إلى دور أكبر في نظام الأمن العالمي، واستدرك: "لكن رغم كل ذلك فإن دور الصين ما زال محدودا في رأيي".

وتوقع ألا تلقى أي مشروعات للوساطة الصينية في تهدئة أو تسوية الصراع في السودان دعما غربيا، لأن هذا يصب في النهاية تجاه تحسين صورة الصين داخل النظام العالمي.

أزمة السودان الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأزمة السودانية الدكتور محمد فايز فرحات الصراع في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

ترشيحاتنا

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

وزير العدل يعلن انتهاء صياغة قانوني المرافعات الجديد والمطالبات البسيطة.. تفاصيل

ارتفاع التضخم في دول اليورو عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ